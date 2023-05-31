Очереди на выезд: какая ситуация на границе Украины 31 мая

Очередь автомобилей на выезд из Украины на границе с Польшей. Фото: depositphotos.com

По состоянию на 31 мая появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на выезд из Украины

По состоянию на 00:00 31 мая очереди на границах с соседними государствами на выезд из Украины зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 40 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 40 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 10 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 1257 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, что в Польше снижаются объемы розничных продаж, продолжающиеся уже третий месяц. Это происходит в связи с тем, что украинские беженцы возвращаются в Украину.