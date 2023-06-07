Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 7 червня

Черга автомобілів на виїзд з України на кордоні з Польщею. Фото: strazgraniczna.pl

Станом на 7 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на виїзд з України

Станом на 00:00 7 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 130 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" — 60 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Грушів" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" — 60 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 641 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, що як мінімум до 18 серпня поточного року в Україні діятиме режим воєнного стану та загальна мобілізація, а отже військовозобов'язані чоловіки не зможуть виїхати з країни. Проте є винятки, які дозволяють перетнути кордон, зокрема, одна з підстав — супровід родичів, які мають інвалідність.