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Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 7 червня

7 червня 2023 06:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Черги на виїзд: яка ситуація на кордоні України 7 червня
Черга автомобілів на виїзд з України на кордоні з Польщею. Фото: strazgraniczna.pl
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на 7 червня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Станом на 00:00 7 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Устилуг" — 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 130 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Рава-Руська" — 60 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Грушів" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • "Краківець" — 60 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 641 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, що як мінімум до 18 серпня поточного року в Україні діятиме режим воєнного стану та загальна мобілізація, а отже військовозобов'язані чоловіки не зможуть виїхати з країни. Проте є винятки, які дозволяють перетнути кордон, зокрема, одна з підстав — супровід родичів, які мають інвалідність.

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