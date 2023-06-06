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Виїзд за кордон для чоловіків: адвокат пояснив, як працює один зі способів

6 червня 2023 06:45
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як виїхати за кордон чоловіку — адвокат пояснив один зі способів
Виїзд чоловіків за кордон під час дії воєнного стану. Фото: Associated Press
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Як мінімум до 18 серпня поточного року в Україні діятиме режим воєнного стану та загальна мобілізація, а отже військовозобов'язані чоловіки не зможуть виїхати з країни. Проте є винятки, які дозволяють перетнути кордон, зокрема, одна з підстав — супровід родичів, які мають інвалідність.

Які діють правила виїзду для таких осіб та чи є нюанси, пояснив керуючий партнер адвокатської компанії "DixiLex", адвокат Вадим Заворітний у коментарі РБК-Україна.

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Як виїхати за кордон чоловіку, який супроводжує людину з інвалідністю 

Як зазначив правознавець, право на виїзд мають військовозобов'язані особи, які: 

  • мають дружину з інвалідністю;
  • мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;
  • здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи.

Заворітний звернув увагу на те, що норма Правил не містить обмеження щодо групи інвалідності другого з подружжя. А отже чоловік має право виїхати з країни з метою супроводу навіть якщо у дружини ІІІ група інвалідності. 

Проте зауважимо, що остаточне рішення щодо виїзду будуть приймати прикордонники. 

 

Як виїхати за кордон чоловіку, який супроводжує людину з інвалідністю
Виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

Які необхідні документи для перетину кордону 

Виїхати з України такі громадяни можуть лише за наявності певних документів (або їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність.

Щоб перетнути кордон, при собі необхідно мати: 

Як пояснив адвокат, якщо не співпадає зареєстроване/задеклароване місце проживання чоловіка та особи з інвалідністю, необхідно надати акт встановлення факту здійснення догляду. 

Такий документ складається не пізніше 5 днів з моменту звернення районною, районною у місті Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. За посиланням можна подивитися порядок видачі такого акту.

Також правознавець додав, що правила також передбачають, щоб ті особи, яких супроводжує за кордон чоловік призовного віку і які потребують постійного догляду, перебували на консульському обліку. А ті, хто здійснює їх супровід, зобов'язані повернутися в Україну не пізніше повернення людини, яку вони супроводжували.

 

Які необхідні документи для перетину кордону
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Раніше ми розповідали, чи можуть призвати до лав ЗСУ опікуна або піклувальника, чим відрізняються ці два поняття та як правильно оформити опіку або постійний догляд. 

Нагадаємо, ми повідомляли, у яких випадках українські чоловіки можуть оскаржити відмову прикордонників на виїзд за кордон. 

Також ми писали, чи може виїхати за кордон чоловік з двома дітьми та вагітною дружиною. 

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