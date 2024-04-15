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Чергова атака "Шахедів" — які області України в небезпеці

15 квітня 2024 23:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога в Україні зараз, уночі з 15 на 16 квітня. Які області опинилися в небезпеці через атаку "Шахедів".
"Шахед" у небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз, у понеділок 15 квітня, оголошено у шістьох областях. Під загрозою опинилися Херсонська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Карта повітряних тривог

Україну вкотре атакують ударні БпЛА.

Що відомо про атаку "Шахедів" на Україну ввечері 15 квітня

О 21:09 через загрозу застосування ударних БпЛА повітряну тривогу оголосили в Херсонській та Миколаївській областях. О 21:17 військові попередили, що група дронів на півночі Херсонщини рухається курсом на захід. О 21:31 зафіксували нову групу "Шахедів" на півночі Херсонщини курсом на Дніпропетровщину та групу "Шахедів" із півночі Херсонщини на північ Миколаївщини курсом на північний захід. О 21:54 стало відомо, що група "Шахедів" на Дніпропетровщині рухається на північ, "Шахеди" на сході Кіровоградщини летять у напрямку Дніпропетровщини, а нові група "Шахедів" на півночі Херсонщини та півдня тримають курс на Миколаївщину.

Чергова атака "Шахедів" — які області України в небезпеці - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 22:16 військові попередили, що "Шахеди" з Дніпропетровщини й Кіровоградщини летять на Полтавщину, а дрони на півночі та півдні Миколаївщини рухаються курсом на північний захід. О 22:49 зафіксували рух "Шахедів" на сході Полтавщини в напрямку Харківщини, на півночі Миколаївщини — курсом на північний захід та на півночі Одещини — курсом на північ. О 23:15 стало відомо, що "Шахеди" на Полтавщині курсують у напрямку Миргорода, БпЛА на межі Миколаївщини та Кіровоградщини летять курсом на північний захід, а дрони на півночі Одещини прямують на Вінниччину.

Чергова атака "Шахедів" — які області України в небезпеці - фото 3
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 23:34 дали відбій в Херсонській і Миколаївській областях, о 23:35 — в Одеській області, о 23:57 — в Полтавській області. О 23:58 оголосили тривогу в Черкаській області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили, що група "Шахедів" з Вінниччини летить на Черкащину курсом на Умань, а "Шахеди" на Вінниччині рухаються на південний захід.

Чергова атака "Шахедів" — які області України в небезпеці - фото 4
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 00:12 16 квітня оголосили тривогу в Чернівецькій та Хмельницькій областях. О 00:15 дали відбій у Чернівецькій області, а о 00:16 — у Хмельницькій області.

Чергова атака "Шахедів" — які області України в небезпеці - фото 5
Карта повітряних тривог

Нагадаємо, удень 15 квітня під час повітряної тривоги пролунав гучний вибух у Кропивницькому.

Також ми повідомляли про те, що 15 квітня окупанти атакували керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Унаслідок цієї атаки двоє людей загинули та є поранені.

війна
безпілотники
обстріли
повітряна тривога

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