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У Кропивницькому пролунав потужний вибух

15 квітня 2024 16:40
оновлено: 16:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Кропивницькому пролунав потужний вибух
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні вдень, 15 квітня, у Кропивницькому пролунав гучний вибух. В місті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи у Кропивницькому 15 квітня

"У Кропивницькому чутно вибухи", — повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Кропивницькому пролунав потужний вибух - фото 1
Допис Суспільне. Фото: скриншот

"Нічого не фотографуємо і не повідомляємо в мережах!" — пише голова Кіровоградської області Андрій Райкович. 

У Кропивницькому пролунав потужний вибух - фото 2
Допис Андрій Райкович. Фото: скриншот

Також у восьми областях — Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Донецькій та Херсонській — лунає повітряна тривога. Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.

У Кропивницькому пролунав потужний вибух - фото 3
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

До цього у Полтаві пролунав гучний вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу. 

Також ми писали про те, що російські загарбники обстріляли керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені. 

вибух
обстріли
Кіровоградська область

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