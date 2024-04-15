У Кропивницькому пролунав потужний вибух
Сьогодні вдень, 15 квітня, у Кропивницькому пролунав гучний вибух. В місті оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Суспільне.
Вибухи у Кропивницькому 15 квітня
"У Кропивницькому чутно вибухи", — повідомляють кореспонденти Суспільного.
"Нічого не фотографуємо і не повідомляємо в мережах!" — пише голова Кіровоградської області Андрій Райкович.
Також у восьми областях — Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Київській, Черкаській, Донецькій та Херсонській — лунає повітряна тривога. Існує загроза ракетної небезпеки. Мирних мешканців закликають лишатися в укриттях.
До цього у Полтаві пролунав гучний вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Також ми писали про те, що російські загарбники обстріляли керованою авіаційною бомбою село Лук'янці на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.
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