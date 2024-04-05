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Чергова загроза ударних безпілотників — Україною знову шириться повітряна тривога

5 квітня 2024 03:18
оновлено: 03:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Україні зараз 5 квітня - що відомо
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 5 квітня, вкотре пролунала вночі. Її було оголошено у деяких областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні 5 квітня. Фото: скриншот
Повітряна тривога в Україні 5 квітня. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 5 квітня

"Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться в повідомленні о 03:17.

Вже о 03:20 у ПС ЗСУ додали, що під загрозою опинилася і Полтавська область.

Далі — стало відомо, що група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, а саме — Затоки.

Моніторингові канали повідомляють ще про рух дронів РФ у напрямку Білгород-Дністровська.

Чергова загроза ударних безпілотників — Україною знову шириться повітряна тривога - фото 2
Повітряна тривога в Україні 5 квітня. Фото: скриншот

Відтак, станом на 03:30 повітряну тривогу оголошено у семи областях України.

Карта повітряних тривог виглядає так:

Чергова загроза ударних безпілотників — Україною знову шириться повітряна тривога - фото 3
Повітряна тривога в Україні 5 квітня. Фото: скриншот

Про відбій загрози ударних БпЛА у ПС ЗСУ повідомили о 04:25.

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Під прицілом ворога були приватні та багатоквартирні будинки. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті. 

У МВС назвали імена загиблих рятувальників.

дрон Шахід-136
повітряна тривога
війна в Україні
атака

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