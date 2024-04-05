Взрывы в Украине сейчас 5 апреля – что известно

Очередная угроза ударных беспилотников — по Украине ширится воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине в пятницу, 5 апреля, раз прозвучала ночью. Она была объявлена в некоторых областях.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 5 апреля
"Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области - угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении в 03:17.
Уже в 03:20 в ВС ВСУ добавили, что под угрозой оказалась и Полтавская область.
Далее стало известно, что группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Одесщины, а именно — Затоки.
Мониторинговые каналы сообщают еще о движении дронов РФ в направлении Белгород-Днестровска.
Следовательно, по состоянию на 03:30 воздушная тревога объявлена в семи областях Украины.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.
Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.
Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.
В МВД назвали имена погибших спасателей.
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