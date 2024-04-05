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Очередная угроза ударных беспилотников — по Украине ширится воздушная тревога

5 апреля 2024 03:18
обновлено: 03:34
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Украине сейчас 5 апреля – что известно
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине в пятницу, 5 апреля, раз прозвучала ночью. Она была объявлена в некоторых областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 5 апреля. Фото: скриншот
Воздушная тревога в Украине 5 апреля. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 5 апреля

"Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области - угроза применения баллистического вооружения!" — говорится в сообщении в 03:17.

Уже в 03:20 в ВС ВСУ добавили, что под угрозой оказалась и Полтавская область.

Далее стало известно, что группа ударных БпЛА движется из акватории Черного моря в направлении Одесщины, а именно — Затоки.

Мониторинговые каналы сообщают еще о движении дронов РФ в направлении Белгород-Днестровска.

Очередная угроза ударных беспилотников — по Украине ширится воздушная тревога - фото 2
Воздушная тревога в Украине 5 апреля. Фото: скриншот

Следовательно, по состоянию на 03:30 воздушная тревога объявлена в семи областях Украины.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Очередная угроза ударных беспилотников — по Украине ширится воздушная тревога - фото 3
Воздушная тревога в Украине 5 апреля. Фото: скриншот

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Под прицелом врага находились частные и многоквартирные дома. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

В МВД назвали имена погибших спасателей.

дрон Шахид-136
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