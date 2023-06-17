Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Президент Китаю Сі Цзіньпінь. Фото: google

Китай продовжує займати нейтральну позицію у війні Росії та України. За словами лідера Сі Цзіньпіня, КНР не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Китай — миролюбива нація

Сі наголошує на тому, що Китай — дуже миролюбива нація. Через це держава виступає за співпрацю, а також не буде нав'язувати свої цінності та політику іншим країнам.

"Виняткова миролюбність китайської цивілізації визначає те, що Китай продовжуватиме здійснювати обміни та взаємне пізнання з різними цивілізаціями, а не культурну гегемонію, що Китай не нав’язуватиме власні цінності та політичну систему іншим, а підтримуватиме співпрацю", — сказав лідер КНР.

Китай не піде на конфронтації та поділ світу

І додав, що Китай не буде йти на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

"Щоб побудувати сучасну китайську цивілізацію. Китай має залишатися впевненим у своїй культурі та продовжувати йти власним шляхом,.. бути відданим відкритості та інклюзивності й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту", — зазначив Сі.

Нагадаємо, Китай не довіряє США у прагненні до співпраці і називає це "ілюзією". Таку заяву зробили у китайській мережі за декілька днів до візиту держсекретаря Ентоні Блінкена.

Додамо, США висловили занепокоєння Кубі через розміщення там китайської шпигунської бази.