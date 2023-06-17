Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву arrow

Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

17 червня 2023 14:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву
Президент Китаю Сі Цзіньпінь. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Китай продовжує займати нейтральну позицію у війні Росії та України. За словами лідера Сі Цзіньпіня, КНР не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.

Про це повідомляє Укрінформ

Читайте також:

Китай — миролюбива нація

Сі наголошує на тому, що Китай — дуже миролюбива нація. Через це держава виступає за співпрацю, а також не буде нав'язувати свої цінності та політику іншим країнам.

"Виняткова миролюбність китайської цивілізації визначає те, що Китай продовжуватиме здійснювати обміни та взаємне пізнання з різними цивілізаціями, а не культурну гегемонію, що Китай не нав’язуватиме власні цінності та політичну систему іншим, а підтримуватиме співпрацю", — сказав лідер КНР. 

Китай не піде на конфронтації та поділ світу

І додав, що Китай не буде йти на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори. 

"Щоб побудувати сучасну китайську цивілізацію. Китай має залишатися впевненим у своїй культурі та продовжувати йти власним шляхом,.. бути відданим відкритості та інклюзивності й адаптувати іноземні культури до місцевого, китайського контексту", — зазначив Сі.

Нагадаємо, Китай не довіряє США у прагненні до співпраці і називає це "ілюзією". Таку заяву зробили у китайській мережі за декілька днів до візиту держсекретаря Ентоні Блінкена. 

Додамо, США висловили занепокоєння Кубі через розміщення там китайської шпигунської бази. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB