Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление arrow

Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

17 июня 2023 14:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление
Президент Китая Си Цзиньпинь. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Китай продолжает занимать нейтральную позицию в войне России и Украины. По словам лидера Си Цзиньпиня, КНР не пойдет на конфронтации и раздел мира на противоборствующие лагеря.

Об этом сообщает Укринформ.

Читайте также:

Китай – миролюбивая нация

Си подчеркивает, что Китай — очень миролюбивая нация. Поэтому государство выступает за сотрудничество, а также не будет навязывать свои ценности и политику другим странам.

"Исключительное миролюбие китайской цивилизации определяет то, что Китай будет продолжать осуществлять обмены и взаимное познание с разными цивилизациями, а не культурную гегемонию, что Китай не будет навязывать собственные ценности и политическую систему другим, а поддерживать сотрудничество", — сказал лидер КНР.

Китай не пойдет на конфронтации и раздел мира

И добавил, что Китай не будет идти на конфронтации и раздел мира на противоборствующие лагеря.

"Чтобы построить современную китайскую цивилизацию. Китай должен оставаться уверенным в своей культуре и продолжать идти собственным путем, быть преданным открытости и инклюзивности и адаптировать иностранные культуры к местному, китайскому контексту", — отметил Си.

Напомним, Китай не доверяет США в стремлении к сотрудничеству и называет это "иллюзией". Такое заявление сделали в китайской сети за несколько дней до визита госсекретаря Энтони Блинкена.

Добавим, США выразили обеспокоенность Кубе из-за размещения там китайской шпионской базы. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас