Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Президент Китая Си Цзиньпинь. Фото: google

Китай продолжает занимать нейтральную позицию в войне России и Украины. По словам лидера Си Цзиньпиня, КНР не пойдет на конфронтации и раздел мира на противоборствующие лагеря.

Об этом сообщает Укринформ.

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Китай – миролюбивая нация

Си подчеркивает, что Китай — очень миролюбивая нация. Поэтому государство выступает за сотрудничество, а также не будет навязывать свои ценности и политику другим странам.

"Исключительное миролюбие китайской цивилизации определяет то, что Китай будет продолжать осуществлять обмены и взаимное познание с разными цивилизациями, а не культурную гегемонию, что Китай не будет навязывать собственные ценности и политическую систему другим, а поддерживать сотрудничество", — сказал лидер КНР.

Китай не пойдет на конфронтации и раздел мира

И добавил, что Китай не будет идти на конфронтации и раздел мира на противоборствующие лагеря.

"Чтобы построить современную китайскую цивилизацию. Китай должен оставаться уверенным в своей культуре и продолжать идти собственным путем, быть преданным открытости и инклюзивности и адаптировать иностранные культуры к местному, китайскому контексту", — отметил Си.

Напомним, Китай не доверяет США в стремлении к сотрудничеству и называет это "иллюзией". Такое заявление сделали в китайской сети за несколько дней до визита госсекретаря Энтони Блинкена.

Добавим, США выразили обеспокоенность Кубе из-за размещения там китайской шпионской базы.