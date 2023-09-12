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Чи дасть КНДР Путіну зброю: ефір Новини.LIVE

12 вересня 2023 15:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи дасть КНДР Путіну зброю: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 12 вересня, в етері Новини.LIVE обговорять візит Кім Чен Ина до Росії та втрати української армії на фронті. Також експерти обговорять атаки ЗСУ у Запорізькій області.

Дивитися етер Новини.LIVE можна за посиланням.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан в ефірі Новини.LIVE обговорить атаки Сил оборони у районах Роботиного та Новоданилівки. Прокоментує слова голови медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової, що українська армія зазнає великих втрат. 

А також розповість, чи зможе Північна Корея допомогти РФ на полі бою в Україні і чи буде КНДР доставляти Путіну зброю. 

Нагадаємо, 12 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимир Путіним. 

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