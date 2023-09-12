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Даст ли КНДР Путину оружие: эфир Новини.LIVE

12 сентября 2023 15:56
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Даст ли КНДР Путину оружие: эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 12 сентября, в эфире Новини.LIVE обсудят визит Ким Чен Ына в Россию и потери украинской армии на фронте. Также эксперты обсудят атаки ВСУ в Запорожской области.

Смотреть эфир Новини.LIVE можно по ссылке.

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Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в эфире Новини.LIVE обсудит атаки Сил обороны в районах Работино и Новоданиловки. Прокомментирует слова главы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой, что украинская армия несет большие потери.

А также расскажет, сможет ли Северная Корея помочь РФ на поле боя в Украине и будет ли КНДР доставлять оружие Путину.

Напомним, 12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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