Чи готові українці до довготривалої війни з РФ: результати опитування
Кількість українців, які налаштовані на довгу війну з Росією, зростає. Опитування проводили з 17 до 27 червня 2023 року.
Про це повідомляє КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.
Тривалість війни
В червні цього року більша частина респондентів вважало, що війна буде тривати понад рік. В грудні таких було всього 26%. Кількість тих, хто чекає на перемогу за пів року-рік зменшилася з 50% до 34%.
Перемога для українців
Понад 80% громадян України зазначає, що перемога для них — це повернення всіх територій України у межах 1991 року. Щодо інших варіантів, то вони не набирають і п'яти відсотків.
Серед опитуваних — доросле населення України, крім тимчасово окупованого Криму та територій Донбасу.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росії проти України в побуті все більша кількість українців віддає перевагу українській мові під час спілкування. Таким чином російська перетворюється на мову нацменшин.