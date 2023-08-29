Чи готові українці до довготривалої війни з РФ: результати опитування

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Кількість українців, які налаштовані на довгу війну з Росією, зростає. Опитування проводили з 17 до 27 червня 2023 року.

Про це повідомляє КМІС на замовлення Інституту соціології НАН України.

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В червні цього року більша частина респондентів вважало, що війна буде тривати понад рік. В грудні таких було всього 26%. Кількість тих, хто чекає на перемогу за пів року-рік зменшилася з 50% до 34%.

Інфографіка: Інститут соціології НАН України

Перемога для українців

Понад 80% громадян України зазначає, що перемога для них — це повернення всіх територій України у межах 1991 року. Щодо інших варіантів, то вони не набирають і п'яти відсотків.

Інфографіка: Інститут соціології НАН України

Серед опитуваних — доросле населення України, крім тимчасово окупованого Криму та територій Донбасу.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росії проти України в побуті все більша кількість українців віддає перевагу українській мові під час спілкування. Таким чином російська перетворюється на мову нацменшин.