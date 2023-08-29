Готовы ли украинцы к длительной войне с РФ: результаты опроса

Люди в Киеве. Фото: Новости.

Количество украинцев, настроенных на долгую войну с Россией, растет. Опрос проводился с 17 по 27 июня 2023 года.

Об этом сообщает КМИС по заказу Института социологии НАН Украины.

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Продолжительность войны

В июне этого года большая часть респондентов считала, что война будет длиться больше года. В декабре таковых было всего 26%. Количество ожидающих победы за полгода-год уменьшилось с 50% до 34%.

Инфографика: Институт социологии НАН Украины

Победа для украинцев

Более 80% граждан Украины отмечает, что победа для них — это возвращение всех территорий Украины в пределах 1991 года. Что касается других вариантов, то они не набирают и пяти процентов.

Инфографика: Институт социологии НАН Украины

Среди опрашиваемых — взрослое население Украины, кроме временно оккупированного Крыма и территорий Донбасса.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины в быту все большее количество украинцев предпочитает украинский язык во время общения. Таким образом русский превращается в язык нацменьшинств.