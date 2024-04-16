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Чи є вартість ракет, витрачених на відбиття іранської атаки, проблемою для Ізраїлю

16 квітня 2024 02:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи є вартість ракет, витрачених на відбиття іранської атаки, проблемою для Ізраїлю
Робота ізраїльської ППО. Фото: Reuters/Amir Cohen
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Ізраїль у фінансовому еквіваленті витратив на "війну вихідного дня" на порядок більше, ніж Іран, але це не є проблемою для Тель-Авіва. Взагалі у нинішній війні Ірану проти Ізраїлю ніхто, по суті, не програв, бо усі сторони конфлікту досягли певних політичних цілей.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Інформація про те, що вартість ракет ППО, використаних Ізраїлем на відбиття атаки Ірану, на порядок перевищує вартість усіх іранських ракет та дронів — не є проблемою для Ізраїлю.

"Ця війна — як і війна Росії проти України — є війною екзистенційною, війною за існування, тому тут неможливо міряти успіх такими от фінансовими категоріями", — пояснив Петро Черник.

Хто виграв у "війні вихідного дня"

Головною особливістю цієї "війни вихідного дня", на думку експерта, є те, що у ній, по суті, ніхто не програв.

"Як це не парадоксально, але усі сторони цього конфлікту так чи інакше досягли якихось своїх цілей, навіть прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу", — наголосив Черник.

А відповідь Ізраїлю у тій чи іншій формі буде, нехай і не зараз, оскільки про це попросили США — але обов’язково буде. Бо ця війна може завершитися тільки зі зникненням однієї зі сторін.

Нагадаємо, що Іран ввечері в суботу, 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких діти.

Також ми писали, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Крім того, президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу не відповідати на агресію Ірану.

Додамо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що атака Ірану на ізраїльські території була "оголошенням війни". Однак за його словами, Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.

Іран
Ізраїль
війна
ППО
Петро Черник

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