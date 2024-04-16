Является ли стоимость ракет, израсходованных на отражение иранской атаки, проблемой для Израиля

Работа израильской ПВО. Фото: Reuters/Amir Cohen

Израиль в финансовом эквиваленте потратил на "войну выходного дня" на порядок больше, чем Иран — но это не проблема для Тель-Авива. Вообще, в нынешней войне Ирана против Израиля никто, по сути, не проиграл, потому что все стороны конфликта достигли определенных политических целей.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Информация о том, что стоимость ракет ПВО, использованных Израилем для отражения атаки Ирана, на порядок превышает стоимость всех иранских ракет и дронов — не является проблемой для Израиля.

"Эта война — как и война России против Украины — является экзистенциальной войной, войной за существование, поэтому здесь невозможно мерить успех такими вот финансовыми категориями", — пояснил Петр Черник.

Кто выиграл в "войне выходного дня"

Главной особенностью этой "войны выходного дня", по мнению эксперта, является то, что в ней, по сути, никто не проиграл.

"Как это ни парадоксально, но все стороны этого конфликта так или иначе достигли каких-то своих целей, даже премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху", — подчеркнул Черник.

А ответ Израиля в той или иной форме будет, пусть и не сейчас, поскольку об этом попросили США, но обязательно будет. Ибо эта война может завершиться только с исчезновением одной из сторон.

Напомним, что Иран вечером в субботу, 13 апреля, запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты. В результате обстрела есть пострадавшие, среди которых дети.

Также мы писали, что Израиль планирует существенный ответ на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Кроме того президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атака Ирана на израильские территории была "объявлением войны". Однако по его словам, Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.