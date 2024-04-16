Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Является ли стоимость ракет, израсходованных на отражение иранской атаки, проблемой для Израиля arrow

Является ли стоимость ракет, израсходованных на отражение иранской атаки, проблемой для Израиля

16 апреля 2024 02:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Является ли стоимость ракет, израсходованных на отражение иранской атаки, проблемой для Израиля
Работа израильской ПВО. Фото: Reuters/Amir Cohen
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Израиль в финансовом эквиваленте потратил на "войну выходного дня" на порядок больше, чем Иран — но это не проблема для Тель-Авива. Вообще, в нынешней войне Ирана против Израиля никто, по сути, не проиграл, потому что все стороны конфликта достигли определенных политических целей.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

Читайте также:

Являются ли финансовые потери Израиля важными

Информация о том, что стоимость ракет ПВО, использованных Израилем для отражения атаки Ирана, на порядок превышает стоимость всех иранских ракет и дронов — не является проблемой для Израиля.

"Эта война — как и война России против Украины — является экзистенциальной войной, войной за существование, поэтому здесь невозможно мерить успех такими вот финансовыми категориями", — пояснил Петр Черник.

Кто выиграл в "войне выходного дня"

Главной особенностью этой "войны выходного дня", по мнению эксперта, является то, что в ней, по сути, никто не проиграл.

"Как это ни парадоксально, но все стороны этого конфликта так или иначе достигли каких-то своих целей, даже премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху", — подчеркнул Черник.

А ответ Израиля в той или иной форме будет, пусть и не сейчас, поскольку об этом попросили США, но обязательно будет. Ибо эта война может завершиться только с исчезновением одной из сторон.

Напомним, что Иран вечером в субботу, 13 апреля, запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты. В результате обстрела есть пострадавшие, среди которых дети.

Также мы писали, что Израиль планирует существенный ответ на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Кроме того президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атака Ирана на израильские территории была "объявлением войны". Однако по его словам, Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.

Иран
Израиль
война
ПВО
Петр Черник

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю