Чи є зв'язок між підривом ГЕС і рейдом на Бєлгородщині: Ростислав Демчук у ефірі Новини.LIVE

Міжнародний експерт Ростислав Демчук. Фото: Facebook

Міжнародний експерт, радник Комітету зовнішньої політики Європарламенту Ростислав Демчук прокоментував підрив дамби Каховської ГЕС, події на Бєлгородщині. Також він висловився про китайсько-російські відносини на тлі техногенної катастрофи, спровокованої росіянами.

Про це Ростислав Демчук розповів у ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Зокрема, у розмові з ведучою телеканалу Новини.LIVE Демчук пояснив, чи є зв'язок між підривом на Каховський ГЕС та ситуацією на фронті та подіями на Бєлгородщині.

Експерт також розповів, яка головна мета добровольців "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та як вони змогли відтягнути резерви окупаційної армії від Вугледара.

Також Демчук зробив прогноз щодо того, як далі буде розвиватися ситуація на Бєлгородщині.

Нагадаємо, в інтервʼю Новини.LIVE голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко розповів, що висока вода через підрив Каховської ГЕС, стоятиме від 4 днів до декількох тижнів. Річка Дніпро повернеться до свого природного русла, а всі екосистеми, які створилися за багато років — будуть повністю знищені.