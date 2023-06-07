Есть ли связь между подрывом ГЭС и рейдом по Белгородщине: Ростислав Демчук в эфире Новини.LIVE

Международный эксперт Ростислав Демчук. Фото: Facebook

Международный эксперт, советник Комитета внешней политики Европарламента Ростислав Демчук прокомментировал подрыв дамбы Каховской ГЭС, а также происходящее на Белгородщине. Также он высказался о китайско-российских отношениях на фоне техногенной катастрофы, спровоцированной россиянами.

Об этом Ростислав Демчук рассказал в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

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В частности, в разговоре с ведущей телеканала Новини.LIVE Демчук объяснил, есть ли связь между подрывом на Каховский ГЭС и ситуацией на фронте и событиями на Белгородщине.

Эксперт также рассказал, какова главная цель добровольцев "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и как они смогли оттянуть резервы оккупационной армии от Угледара.

Также Демчук сделал прогноз, как дальше будет развиваться ситуация на Белгородщине.



Напомним, в интервью Новини.LIVE председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко рассказал, что высокая вода из-за подрыва Каховской ГЭС будет стоять от 4 дней до нескольких недель. Река Днепр вернется в свое естественное русло, а все создавшиеся за многие годы экосистемы будут полностью уничтожены.