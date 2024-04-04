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Чи може Україна вступити до НАТО без окупованих територій

4 квітня 2024 05:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи може Україна вступити до НАТО без окупованих територій
Штаб-квартира НАТО. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Варіант "часткового" вступу України до НАТО, без розповсюдження статті 5 Північноатлантичного договору на окуповані території, має право на життя. Але він може стати проблемою для української влади.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, варіант "часткового вступу" України до НАТО, з обмеженням дії статті 5 Північноатлантичного договору (тільки на ту частину країни, яка контролюється ЗСУ), залишається на порядку денному.

"Про цю ідею говорили як ЗМІ, так і деякі чиновники, причому навіть представники Альянсу. Тож очевидно, що вона обговорювалася в кулуарах", — упевнений експерт.

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Втім, підкреслив Снєгирьов, таке рішення може болісно вдарити по українській владі.

"Вийти і сказати про те, що фактично відмовляєшся від частини територій – це справжнє політичне самогубство", — наголосив експерт.

Нагадаємо, що 4 липня 1949 року у Вашингтоні був підписаний Північноатлантичний договір. Військово-політична організація, яка складається із підписантів цієї угоди, отримала назву НАТО.

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу.

НАТО
Україна
Дмитро Снєгирьов
окупація
війна в Україні

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