Может ли Украина вступить в НАТО без оккупированных территорий

Штаб-квартира НАТО. Фото: Википедия

Вариант "частичного" вступления Украины в НАТО без распространения статьи 5 Североатлантического договора на оккупированные территории имеет право на жизнь. Но он может стать проблемой для украинских властей.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, вариант "частичного вступления" Украины в НАТО с ограничением действия статьи 5 Североатлантического договора (только на ту часть страны, которая контролируется ВСУ), остается в повестке дня.

"Об этой идее говорили как СМИ, так и некоторые чиновники, причем даже представители Альянса. Поэтому очевидно, что она обсуждалась в кулуарах", — уверен эксперт.

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Впрочем, подчеркнул Снегирев, такое решение может болезненно ударить по украинским властям.

"Выйти и сказать о том, что фактически отказываешься от части территорий — это настоящее политическое самоубийство", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что 4 июля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. Военно-политическая организация, состоящая из подписавших соглашение, получила название НАТО.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.