Звільнення з військової служби за контрактом під час війни — підстави

Українські військовослужбовці ЗСУ. Фото: mil.in.ua

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Разом з мобілізованими нашу країну віддано захищають добровольці, які уклали контракти із ЗСУ. Проте іноді життєві обставини можуть складатися таким чином, що військовий потребує розірвання контракту.

Як це можливо та які є для цього законні підстави, розповідаємо далі в матеріалі.

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Усі військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, можуть звільнитися до оголошення демобілізації.

Це передбачено ч. 5 ст. 26 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", де зазначені підстави для припинення (розірвання) контрактів та звільнення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.

Разом із цим, військові-іноземці та особи без громадянства України, які служать за контрактом в українській армії, можуть звільнитися зі служби за власним бажанням навіть до оголошення демобілізації.

Українські військовослужбовці. Фото: Міноборони

Які є підстави для дострокового звільнення з військової служби

Вищезгаданий закон передбачає наступні підстави, які дозволяють звільнитися до оголошення демобілізації:

досягнення військовим граничного віку перебування на військовій службі;

на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Також звільнитися зі служби за контрактом дозволяють деякі сімейні обставини або інші поважні причини, а саме:

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, батьками, батьками дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком;

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Також додаткові підстави, за якими можуть звільнитися військовслужбовиці-жінки:

у зв’язку з вагітністю;

у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.

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