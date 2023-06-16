Увольнение с военной службы по контракту во время войны — основания

Украинские военнослужащие ВСУ. Фото: mil.in.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Вместе с мобилизованными нашу страну преданно защищают добровольцы, заключившие контракты с ВСУ. Однако иногда жизненные обстоятельства могут складываться таким образом, что военный нуждается в расторжении контракта.

Как это возможно и какие для этого законные основания, рассказываем далее в материале.

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Все военнослужащие, проходящие службу по контракту, могут уволиться до объявления демобилизации.

Это предусмотрено ч. 5 ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", где указаны основания для прекращения (разрыва) контрактов и увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Вместе с тем, военные-иностранцы и лица без гражданства Украины, служащие по контракту в украинской армии, могут уволиться со службы по собственному желанию даже до объявления демобилизации.

Украинские военнослужащие. Фото: Минобороны

Каковы основания для досрочного увольнения с военной службы

Вышеупомянутый закон предусматривает следующие основания, позволяющие уволиться до объявления демобилизации:

достижение военным предельного возраста пребывания на военной службе;

на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

Также уволиться со службы по контракту разрешают некоторые семейные обстоятельства или другие уважительные причины, а именно:

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитание ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями;

необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, родителями, родителями жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением;

необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;

необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;

необходимость осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Также дополнительные основания, по которым могут уволиться военнослужащие-женщины:

в связи с беременностью;

в связи с отпуском по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

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