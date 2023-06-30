Чи можна виїхати з окупації на вільну територію без паспорта: пояснення МінТОТ

Черга на виїзд з окупованих територій. Фото: "Суспільне Запоріжжя"

Дорослі громадяни України зможуть повернутися з окупації на підконтрольну територію без паспорта. Для цього їм достатньо буде свідоцтва про народження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Віцепрем’єрка Ірина Верещук провела нараду щодо проблемних питань, які стосуються мешканців тимчасово окупованих територій.

Зокрема, чи можливо їм повернутися з окупації на підконтрольну територію без паспорта громадянина України.

За результатами наради Держприкордонслужба надала Міністерству з питань тимчасово окупованих територій інформацію про те, що дорослі українці, які перебували на окупованій території, можуть в’їхати на територію України з інших країн на підставі свідоцтва про народження.

Що буде з цими людьми далі

Надалі вони будуть змушені оформлювати документи у встановленому порядку.

Для цього відповідні органи проведуть перевірку інших наявних документів та займуться ідентифікацією цієї особи.

Нагадаємо, що Державна міграційна служби України дала покрокову інструкцію, як можна відновити втрачений паспорт громадянина України.