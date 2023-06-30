Можно ли выехать из оккупации на свободную территорию без паспорта: объяснение МинТОТ

Очередь на выезд с оккупированных территорий. Фото: "Общественное Запорожье"

Взрослые граждане Украины смогут вернуться с оккупации на подконтрольную территорию без паспорта. Для этого им будет достаточно свидетельства о рождении.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Вицепремьер Ирина Верещук провела совещание по проблемным вопросам, касающимся жителей временно оккупированных территорий.

В частности, можно ли им вернуться с оккупации на подконтрольную территорию без паспорта гражданина Украины.

По результатам совещания Госпогранслужба предоставила Министерству по вопросам временно оккупированных территорий информацию о том, что находившиеся на оккупированной территории взрослые украинцы могут въехать на территорию Украины из других стран на основании свидетельства о рождении.

Что будет с этими людьми дальше

В дальнейшем они будут вынуждены оформлять документы в установленном порядке.

Для этого соответствующие органы проведут проверку других документов и займутся идентификацией этого лица.

Напомним, что Государственная миграционная служба Украины дала пошаговую инструкцию, как можно восстановить утраченный паспорт гражданина Украины.