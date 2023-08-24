Морські дрони можуть потопити Чорноморський флот: коли та як

Чи можуть українські морські дрони потопити Чорноморський флот: відповідь депутата
Українські морські дрони скували дії російського Чорноморського флоту у Чорному морі. Одна говорити про те, що він перебуває під нашим постійним вогневим контролем, зарано.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
Журналістка видання уточнила, чи може Україна наразі потопити Чорноморський флот новітніми морськими дронами?
"Тут є плюс і мінус. Морські дрони загнали російські кораблі в бухти, і вони бояться звідти виходити. Кораблі є вразливими на відкритій воді, а в бухті вони справді добре захищаються. Цей захист пройти важко, особливо у Севастопольській бухті, аби вразити російські кораблі на стоянці", — відмітив Чернєв.
Нагадаємо, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, в Чорному морі розгорнуто корабельне угруповання ворога. Втім, окупанти намагаються тримати свої кораблі на безпечній відстані від Одеси.