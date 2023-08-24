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Могут ли украинские морские дроны потопить Черноморский флот: ответ депутата

24 августа 2023 06:50
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Морские дроны могут потопить Черноморский флот: когда и как
Украинские морские дроны. Фото: mezha.media
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Украинские морские дроны сковали действия российского Черноморского флота в Черном море. Но говорить о том, что он находится под нашим постоянным огневым контролем, рано.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

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"Тут есть плюс и минус. Морские дроны загнали российские корабли в бухты, и они боятся оттуда выходить. Корабли уязвимы на открытой воде, а в бухте они действительно хорошо защищаются. Эту защиту пройти трудно, особенно в Севастопольской бухте, чтобы поразить российские корабли на стоянке", — отметил Чернев.

Напомним, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, в Черном море развернута корабельная группировка врага. Впрочем, оккупанты пытаются держать свои корабли на безопасном расстоянии от Одессы.

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