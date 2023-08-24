Морские дроны могут потопить Черноморский флот: когда и как

Могут ли украинские морские дроны потопить Черноморский флот: ответ депутата
Украинские морские дроны сковали действия российского Черноморского флота в Черном море. Но говорить о том, что он находится под нашим постоянным огневым контролем, рано.
Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.
Журналистка издания уточнила, может ли Украина потопить Черноморский флот новейшими морскими дронами?
"Тут есть плюс и минус. Морские дроны загнали российские корабли в бухты, и они боятся оттуда выходить. Корабли уязвимы на открытой воде, а в бухте они действительно хорошо защищаются. Эту защиту пройти трудно, особенно в Севастопольской бухте, чтобы поразить российские корабли на стоянке", — отметил Чернев.
Напомним, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, в Черном море развернута корабельная группировка врага. Впрочем, оккупанты пытаются держать свои корабли на безопасном расстоянии от Одессы.