Морские дроны могут потопить Черноморский флот: когда и как

Украинские морские дроны. Фото: mezha.media

Украинские морские дроны сковали действия российского Черноморского флота в Черном море. Но говорить о том, что он находится под нашим постоянным огневым контролем, рано.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

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"Тут есть плюс и минус. Морские дроны загнали российские корабли в бухты, и они боятся оттуда выходить. Корабли уязвимы на открытой воде, а в бухте они действительно хорошо защищаются. Эту защиту пройти трудно, особенно в Севастопольской бухте, чтобы поразить российские корабли на стоянке", — отметил Чернев.

Напомним, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, в Черном море развернута корабельная группировка врага. Впрочем, оккупанты пытаются держать свои корабли на безопасном расстоянии от Одессы.