Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку, якщо працівник на лікарняному

Вручення військовозобов'язаним повістки на роботі. Колаж: Новини.LIVE

Воєнний стан та загальна мобілізація продовжують діяти в Україні, тож військовозобов'язані чоловіки отримують повістки про явку за викликом до територіальних центрів. Українські роботодавці за розпорядженням ТЦК також мають вручати цей документ своїм працівникам. Проте що робити, якщо робітник знаходиться на лікарняному, у відпустці або у відрядженні?

На це питання відповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі ТСН.ua.

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За словами правознавця, керівник підприємства, установи, організації зобов'язаний:

або видати повістку працівнику;

або скласти відповідний акт про відмову;

або сповістити ТЦК та СП про те, що особа перебуває на лікарняному, у відпустці чи у відрядженні.

"Якщо працівник у відпустці, у відрядженні чи на лікарняному, то керівник підприємства зазначає, що такій особі він не повідомив", — пояснив адвокат.

Варто зауважити, що керівник повинен письмово повідомити ТЦК про те, що працівник, на якого надійшла повістка, тимчасово непрацездатний, перебуває у відпустці або у відрядженні.

Також до письмового пояснення слід додати відповідні витяги з наказів (розпоряджень). Загалом це мають бути документи, які підтверджують, що наразі немає можливості вручити повістку працівнику.

Ці дії зменшать до нуля ризики притягнення керівника до відповідальності за невиконання розпорядження ТЦК.

Фахівці радять роботодавцям дотримуватись такого алгоритму дій після отримання розпорядження ТЦК та СП:

видати наказ про оповіщення працівника про його виклик до ТЦК та СП, довести до його відома під особистий підпис у визначені ТЦК строки та надіслати копію наказу у 3-денний строк до ТЦК;

про його виклик до ТЦК та СП, довести до його відома під особистий підпис у визначені ТЦК строки та надіслати копію наказу у 3-денний строк до ТЦК; вручити працівнику виписану на його ім’я повістку;

працівнику виписану на його ім’я повістку; забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуття працівника до відповідного ТЦК та СП.

Працівник підписує документи. Фото: google.com

Що робити якщо працівник відмовився від повістки

Як зазначає Ростислав Кравець, якщо робітник відмовляється брати повістку, керівник має скласти відповідний акт з підписом про відмову.

"Надалі ТЦК може скласти постанову про адміністративне правопорушення на працівника, який порушив умови військового обліку чи умови мобілізації. Працівник може отримати копію цієї постанови та оскаржити її в суді. Якщо на цьому етапі буде порушено кримінальну справу, то органам досудового розслідування буде вкрай важко довести, що дії були умисними", — роз’яснив експерт.

Кравець додав, що до відповідальності притягають за ухилення від мобілізації, а не за отримання повістки.

Нагадаємо, ми писали, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки та що необхідно брати з собою до ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.