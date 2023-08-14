Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку, если работник на больничном

Вручение военнообязанным повесткам на работе. Коллаж: Новости.

Военное положение и общая мобилизация продолжают действовать в Украине, поэтому военнообязанные мужчины получают повестки о явке по вызову в территориальные центры. Украинские работодатели по распоряжению ТЦК также должны вручать этот документ своим работникам. Однако что делать, если работник находится на больничном, в отпуске или в командировке?

На этот вопрос ответил адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua.

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По словам правоведа, руководитель предприятия, учреждения, организации обязан:

или выдать повестку работнику;

или составить соответствующий акт об отказе;

или уведомить ТЦК и СП, что лицо находится на больничном, в отпуске или в командировке.

"Если работник в отпуске, в командировке или на больничном, то руководитель предприятия отмечает, что такому лицу он не сообщил", — пояснил адвокат.

Следует заметить, что руководитель должен в письменном виде уведомить ТЦК, что работник, на которого поступила повестка, временно нетрудоспособен, находится в отпуске или в командировке.

Также к письменному объяснению следует добавить соответствующие выписки из приказов (распоряжений). В целом это должны быть документы, подтверждающие, что пока нет возможности вручить повестку работнику.

Эти действия снизят до нуля риски привлечения руководителя к ответственности за невыполнение распоряжения ТЦК.

Специалисты советуют работодателям придерживаться такого алгоритма действий после получения распоряжения ТЦК и СП:

выдать приказ об уведомлении работника о его вызове в ТЦК и СП, довести до сведения под личную подпись в определенные ТЦК сроки и отправить копию приказа в 3-дневный срок в ТЦК;

о его вызове в ТЦК и СП, довести до сведения под личную подпись в определенные ТЦК сроки и отправить копию приказа в 3-дневный срок в ТЦК; вручить работнику выписанную на его имя повестку;

работнику выписанную на его имя повестку; обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытия работника в соответствующий ТЦК и СП.

Работник подписывает документы. Фото: google.com

Что делать, если работник отказался от повестки

Как отмечает Ростислав Кравец, если рабочий отказывается брать повестку, руководитель должен составить соответствующий акт с подписью об отказе.

"В дальнейшем ТЦК может составить постановление об административном правонарушении на работника, нарушившего условия военного учета или условия мобилизации. Работник может получить копию этого постановления и обжаловать его в суде. Если на этом этапе будет возбуждено уголовное дело, то органам досудебного расследования будет крайне сложно доказать, что действия были умышленными", — объяснил эксперт.

Кравец добавил, что к ответственности привлекаются за уклонение от мобилизации, а не за получение повестки.

Напомним, мы писали, как военнообязанным действовать после вручения повестки и что необходимо брать с собой в ТЦК.

Ранее мы сообщали, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.