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Чи не спричинить хаос рішення звільнити усіх очільників облТЦК: коментар експерта

11 серпня 2023 16:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи не спричинить хаос рішення звільнити усіх очільників облТЦК: коментар експерта
Один з обласних ТЦК в Україні. Фото: Вікіпедія
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Рішення про звільнення усіх керівників обласних ТЦК треба було ухвалити не сьогодні, а значно раніше. І жодних проблем із управлінням цими структурами в результаті такого звільнення не буде.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

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Це треба було зробити давно

Рішення звільнити усіх керівників обласних територіальних центрів комплектування (ТЦК), ухвалене на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, є правильним і необхідним.

"Це треба було зробити не сьогодні, а давно", — підкреслив Ігор Романенко.

Крім того, СБУ має зайнятися не тільки самими ТЦК, а і військово-лікарськими комісіями (ВЛК).

"Військкоми, вони ж не тільки очолюють центри комплектування, а і керують ВЛК. А з проблемами, зокрема, корупційними, у цих комісіях теж треба розібратися", — наголосив колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Хаосу не буде

Щодо того, чи одномоментне звільнення усіх начальників обласних ТЦК не викличе на якийсь період хаос у цих структурах, то тут Романенко висловив упевненість, що нічого подібного не станеться.

"У них (керівників, які будуть звільнені. – Ред.) є заступники, які зможуть у перехідний період керувати ТЦК", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 серпня, на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалили рішення звільнити всіх керівників обласних ТЦК.

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