Не повлечет ли хаос решение уволить всех руководителей облТЦК: комментарий эксперта

Один из областных ТЦК в Украине. Фото: Википедия

Решение об увольнении всех руководителей областных ТЦК нужно было принять не сегодня, а гораздо раньше. И никаких проблем с управлением этими структурами в результате такого увольнения не будет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Это нужно было сделать давно

Решение уволить всех руководителей областных территориальных центров комплектования (ТЦК), принятое на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, является правильным и необходимым.

"Это нужно было сделать не сегодня, а давно", — подчеркнул Игорь Романенко.

Кроме того, СБУ должна заняться не только самими ТЦК, но и военно-врачебными комиссиями (ВЛК).

"Военкомы, они же не только возглавляют центры комплектования, но и руководят ВЛК. А с проблемами, в частности, коррупционными, в этих комиссиях тоже нужно разобраться", — подчеркнул бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Хаоса не будет

Относительно того, немедленное ли увольнение всех начальников областных ТЦК не вызовет на какой-то период хаос в этих структурах, то Романенко выразил уверенность, что ничего подобного не произойдет.

"У них (руководителей, которые будут уволены. — Ред.) есть заместители, которые смогут в переходный период руководить ТЦК", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что сегодня, 11 августа, на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего приняли решение уволить всех руководителей областных ТЦК.