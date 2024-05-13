Чи означає призначення Бєлоусова відмову Росії від переговорів — пояснення полковника ЗСУ

Українсько-російські переговори 2022 року, останні на цей момент. Фото: eurasia.expert

Призначення на посаду міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова може свідчити про те, що принаймні у короткостроковій перспективі Росія не планує сідати за стіл переговорів. Але вона не може не зважати на великий Саміт миру, який відбудеться у червні.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Переговорів не буде. Поки що

Попри те, що в Україні та особливо на Заході усе частіше говорять про можливі переговори з агресором, призначення Бєлоусова до певної міри є показником того, що Росія збирається і надалі воювати, ні з ким ні про що не домовляючись.

"Поки що це справді виглядає як сигнал про те, що Росія не хоче йти на жодні переговори", — погодився Черник.

Фактор Саміту миру

Але, додав експерт, не варто забувати про Саміт миру, який має пройти у червні цього року.

"Це буде масштабний захід, більше 100 країн — себто понад половина планети Земля — візьме участь у цьому саміті", — нагадав полковник ЗСУ.

І цей масштаб так чи інакше впливатиме на позицію Росії.

Афганський приклад

Втім, підкреслив Петро Черник, не варто очікувати швидкого завершення бойових дій, навіть якщо розпочнеться переговірний процес.

"Нагадаю, що США та таліби вели переговори по Афганістану близько року — і увесь цей час там точилися бойові дії", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що Путін підписав указ про призначення міністра оборони РФ Сергія Шойгу на посаду секретаря ради безпеки Росії замість Миколи Патрушева. У документі йдеться, що Патрушева "звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу". Про яку посаду йдеться — наразі невідомо.

А міністром оборони Росії замість Шойгу стане Андрій Бєлоусов, який раніше він був першим заступником премʼєр-міністра та помічником Путіна. Також він працював у Мінекономрозвитку, Мінтрансі, ФАС та Росакредитації.