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Означает ли назначение Белоусова отказ России от переговоров — объяснение полковника ВСУ

13 мая 2024 23:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Означает ли назначение Белоусова отказ России от переговоров — объяснение полковника ВСУ
Украинско-российские переговоры 2022 года последние на данный момент. Фото: eurasia.expert
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Назначение на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова может свидетельствовать о том, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе Россия не планирует садиться за стол переговоров. Но она не может не учитывать большой Саммит мира, который состоится в июне.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Переговоры не будут. Пока что

Несмотря на то, что в Украине и особенно на Западе все чаще говорят о возможных переговорах с агрессором, назначение Белоусова в известной степени является показателем того, что Россия собирается и дальше воевать, ни с кем ни о чем не договариваясь.

"Пока это действительно выглядит как сигнал о том, что Россия не хочет идти ни на какие переговоры", — согласился Черник.

Фактор Саммита мира

Но, добавил эксперт, не стоит забывать о Саммите мира, который должен пройти в июне этого года.

"Это будет масштабное мероприятие, более 100 стран — то есть более половины планеты Земля — примет участие в этом саммите", — напомнил полковник ВСУ.

И этот масштаб будет так или иначе влиять на позицию России.

Афганский пример

Впрочем, подчеркнул Петр Черник, не стоит ожидать скорого завершения боевых действий, даже если начнется переговорный процесс.

"Напомню, что США и талибы вели переговоры по Афганистану около года — и все это время там шли боевые действия", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что Путин подписал указ о назначении министра обороны РФ Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза России вместо Николая Патрушева. В документе говорится, что Патрушева "уволили с должности в связи с переходом на другую работу". О какой должности идет речь — пока неизвестно.

А министром обороны России вместо Шойгу станет Андрей Белоусов, который ранее являлся первым заместителем премьер-министра и помощником Путина. Также он работал в Минэкономразвитии, Минтрансе, ФАС и Росаккредитации.

российские войска
ВСУ
переговоры
Петр Черник
война в Украине

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