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Чи передбачає Концепція Умєрова скасування військового призову — в МОУ відповіли

6 листопада 2023 03:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чи передбачає Концепція Умєрова скасування військового призову — в МОУ відповіли
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступниця Міністра оборони України Наталя Калмикова відповіла, чи можуть скасувати військовий призов згідно з Концепцією військової кадрової політики до 2028 року. Вона уточнила, що документ створювали з розрахунку на припинення війни за п'ять років, однак враховували й теперішню ситуацію. 

Про це Наталя Калмикова розповіла в ефірі телемарафону.

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Заступниця Міністра оборони зазначила, що до 2028 року нова концепція кадрової політики відомства не передбачає скасування призову на військову службу в Україні, оскільки війна з Росією триває.

"У нас триває війна, ми захищаємось", — наголосила Калмикова.

Вона також додала, що система рекрутингу, передбачена концепцією, необхідна для залучення людей до захисту країни. Ця система використовуватиме інструменти, що дозволяють українцям вступати на військовий облік, а також визначати, як їхні здібності та досвід можуть бути найбільш ефективно використані під час служби.

Що передбачає затверджена Концепція

Калмикова пояснила, що військова підготовка не може замінити призов.

"Це про готовність кожного громадянина України мати можливість захистити себе, своїх близьких та свою державу. Тобто це умова, з якою ми як нація живемо і маємо до цього йти", — заявила заступниця.

Калмикова додала, що затверджена концепція насамперед передбачає розробку Дорожньої карти, яка опише, у які терміни буде переглянуто політику кар'єрного зростання, психологічного, медичного, соціального супроводу військовослужбовців під час служби.

Нагадаємо, що очільник Міноборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Він визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років.

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