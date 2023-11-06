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Предусматривает ли Концепция Умерова отмену военного призыва — в МОУ ответили

6 ноября 2023 03:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Предусматривает ли Концепция Умерова отмену военного призыва — в МОУ ответили
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова ответила, могут ли отменить военный призыв согласно Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Она уточнила, что документ создавали в расчете на прекращение войны через пять лет, однако учитывали и нынешнюю ситуацию.

Об этом Наталья Калмыкова рассказала в эфире телемарафона.

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Заместитель Министра обороны отметила, что до 2028 года новая концепция кадровой политики ведомства не предусматривает отмены призыва на военную службу в Украине, поскольку война с Россией продолжается.

"У нас продолжается война, мы защищаемся", — подчеркнула Калмыкова.

Она также добавила, что система рекрутинга, предусмотренная концепцией, необходима для привлечения людей на защиту страны. Эта система будет использовать инструменты, позволяющие украинцам ставать на военный учет, а также определять, как их способности и опыт могут быть наиболее эффективно использованы во время службы.

Что предусматривает утвержденная Концепция

Калмыкова объяснила, что военная подготовка не может заменить призыв.

"Это о готовности каждого гражданина Украины иметь возможность защитить себя, своих близких и свое государство. То есть это условие, с которым мы как нация живем и должны к этому идти", — заявила заместительница.

Калмыкова добавила, что утвержденная концепция, прежде всего, предусматривает разработку Дорожной карты, которая опишет, в какие сроки будет пересмотрена политика карьерного роста, психологического, медицинского, социального сопровождения военнослужащих во время службы.

Напомним, что глава Минобороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Он определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет.

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