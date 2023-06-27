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Чи піде Пригожин на Київ: прогноз полковника СБУ

27 червня 2023 02:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Чи піде Пригожин на Київ: прогноз полковника СБУ
Очільник вагнерівців Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Наслідки невдалого "перевороту" вже позначилися на репутації і впливі самого Пригожина. Не виключено. що Путін зараз розмірковує, куди діти очіотника вагнерівців.

Про це в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" заявив народний депутат України, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

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За словами Романа Костенка, сценарій, за якого "вагнерівців" можуть кинути у ролі "м'яса" на потужну оборону ЗСУ під Києвом, цілком можливий.

"Що стосується Києва.. Я не можу цього виключати. Що зараз потрібно Путіну? Щоб було знищено "Вагнер" і Пригожина. Як це найпростіше зробити? Враховуючи, що у нас добре побудовано лінії оборони... послати Пригожина і його армію у бік Києва. І Пригожин буде знищено, і якась ціль буде реалізована... Мовляв, хотіли взяти Київ. Тому нічого не виключаю, що може бути й таке", — заявив Костенко. 

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вернув свої війська з РФ, тому що хоче уникнути російського кровопролиття, а також заявив, що марш був демонстрацією протесту і не мав на меті повалення влади в країні. 

Метою маршу його військ на Москву, за словами ватажка "Вагнера", було запобігти "знищенню" приватної військової компанії "Вагнер" та "притягнути до відповідальності тих, хто своїми непрофесійними діями зробив величезну кількість помилок під час військової спецоперації".

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