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Пойдет ли Пригожин на Киев: прогноз полковника СБУ

27 июня 2023 02:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пойдет ли Пригожин на Киев: прогноз полковника СБУ
Глава вагнеровцев Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Последствия неудачного "переворота" уже сказались на репутации и влиянии самого Пригожина. Не исключено, что Путин сейчас размышляет, куда деть главаря вагнеровцев.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" заявил народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

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По словам Романа Костенко, сценарий, при котором "вагнеровцев" могут бросить в роли "мяса" на мощную оборону ВСУ под Киевом, вполне возможен.

"Что касается Киева.. Я не могу этого исключать. Что сейчас нужно Путину? Чтобы был уничтожен "Вагнер" и Пригожина. Как это проще всего сделать? Учитывая, что у нас хорошо построены линии обороны... послать Пригожина и его армию в сторону" Киева. И Пригожин будет уничтожен, и какая-то цель будет реализована... Мол, хотели взять Киев. Поэтому ничего не исключаю, что может быть и такое", — заявил Костенко.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вернул свои войска из РФ, потому что хочет избежать российского кровопролития, а также заявил, что марш был демонстрацией протеста и не преследовал цели свержения власти в стране.

Целью марша его войск на Москву, по словам главаря "Вагнера", было предотвратить "уничтожение" частной военной компании "Вагнер" и "привлечь к ответственности тех, кто своими непрофессиональными действиями совершил огромное количество ошибок во время военной спецоперации".

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