Чи підтримує місцеве населення окупованого півдня росіян: соцдослідження ворога

Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ

На півдні окупанти провели закрите соціологічне дослідження аби дізнатись реальний рівень підтримки росіян та їхнього режиму. Проте результати шокували Москву.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Більша частина населення тимчасово окупованого півдня України не підтримують окупацію регіону російсько-окупаційними військами", — йдеться у повідомленні.

В ЦНС зазначили, що лише 5% жителів окупованих територій Херсонської та Запорізької областей мають проросійські погляди, проте близько 35% мають виключно проукраїнську позицію.

"Натомість 60% відмовились відповідати, що не дивно, враховуючи репресивні методи окупантів", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, ще у квітня росіяни скаржились Москві на брак популярності на тимчасово окупованих територіях. Виявилось, що місцеві, які підтримали окупацію на початку, почали гірше ставитись до ворога.