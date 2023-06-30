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Чи підтримує місцеве населення окупованого півдня росіян: соцдослідження ворога

30 червня 2023 18:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи підтримує місцеве населення окупованого півдня росіян: соцдослідження ворога
Російський окупант в Україні. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На півдні окупанти провели закрите соціологічне дослідження аби дізнатись реальний рівень підтримки росіян та їхнього режиму. Проте результати шокували Москву.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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"Більша частина населення тимчасово окупованого півдня України не підтримують окупацію регіону російсько-окупаційними військами", — йдеться у повідомленні. 

В ЦНС зазначили, що лише 5% жителів окупованих територій Херсонської та Запорізької областей мають проросійські погляди, проте близько 35% мають виключно проукраїнську позицію. 

"Натомість 60% відмовились відповідати, що не дивно, враховуючи репресивні методи окупантів", — підкреслили у відомстві. 

Нагадаємо, ще у квітня росіяни скаржились Москві на брак популярності на тимчасово окупованих територіях. Виявилось, що місцеві, які підтримали окупацію на початку, почали гірше ставитись до ворога.

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