Чи підтримує місцеве населення окупованого півдня росіян: соцдослідження ворога
На півдні окупанти провели закрите соціологічне дослідження аби дізнатись реальний рівень підтримки росіян та їхнього режиму. Проте результати шокували Москву.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Соцдослідження росіян на окупованому півдні
"Більша частина населення тимчасово окупованого півдня України не підтримують окупацію регіону російсько-окупаційними військами", — йдеться у повідомленні.
В ЦНС зазначили, що лише 5% жителів окупованих територій Херсонської та Запорізької областей мають проросійські погляди, проте близько 35% мають виключно проукраїнську позицію.
"Натомість 60% відмовились відповідати, що не дивно, враховуючи репресивні методи окупантів", — підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, ще у квітня росіяни скаржились Москві на брак популярності на тимчасово окупованих територіях. Виявилось, що місцеві, які підтримали окупацію на початку, почали гірше ставитись до ворога.