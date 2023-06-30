Поддерживает ли местное население оккупированного юга россиян: социсследование врага

Российский оккупант в Украине. Фото: росСМИ

На юге оккупанты провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать реальный уровень поддержки россиян и их режима. Однако результаты шокировали Москву.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Большая часть населения временно оккупированного юга Украины не поддерживают оккупацию региона российско-оккупационными войсками", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что только 5% жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей имеют пророссийские взгляды, однако около 35% имеют исключительно проукраинскую позицию.

"Вместо этого 60% отказались отвечать, что не удивительно, учитывая репрессивные методы оккупантов", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, еще в апреле россияне жаловались Москве на нехватку популярности на временно оккупированных территориях. Оказалось, что местные, поддержавшие оккупацию в начале, начали хуже относиться к врагу.