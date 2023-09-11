Чи потраплять жінки-медики на війну? Пояснення експерта

Українські жінки-медики. Фото: UNICEF

З 1 жовтня в Україні жінки з медичною освітою чи професією мають стати на військовий облік. Це ніяке не нововведення, а захищати Україну мають усі за ізраїльським принципом.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Військовий облік жінок — не новина

Коментуючи вимогу до жінок-медиків з 1 жовтня стати на військовий облік, Дмитро Снєгирьов наголосив, що в радянські часи ця категорія мала в обов’язковому порядку ставати на військовий облік.

"Тож якихось серйозних змін тут немає, є лише упорядкування процесу військового обліку", — підкреслив експерт.

Конституція та ізраїльський досвід

Щодо можливих протестів проти такого кроку, то, нагадав Снєгирьов, одним із основних положень Конституції є захист своєї країни.

Тож варто брати до уваги, скажімо, ізраїльський досвід, де і жінки нарівні з чоловіками служать в армії.

"Йдеться не про бажання чи небажання. Стоїть питання руба — існуватиме наша держава чи ні", — заявив військовий експерт.

А критики, припустив Дмитро Снєгирьов, буде багато у будь-якому випадку.

Чи потраплять жінки на війну

До того ж треба розуміти, що далеко не усі жінки, які стануть на облік, прямо відразу відправляться на фронт.

Йдеться про мобілізаційний потенціал в цілому, наголосив експерт, додавши, що ця тема взагалі-то не нова і обговорювалася ще до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що в Україні з 1 жовтня жінки з освітою медика та фармацевта повинні стати на військовий облік. Їм обмежать право на виїзд за кордон.