Попадут ли женщины-медики на войну? Объяснение эксперта

Украинские женщины-медики. Фото: UNICEF

С 1 октября в Украине женщины с медицинским образованием или профессией должны стать на военный учет. Это никакое не нововведение, а защищать Украину должны все по израильскому принципу.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Военный учет женщин — не новость

Комментируя требование к женщинам-медикам с 1 октября стать на военный учет, Дмитрий Снегирев подчеркнул, что в советское время эта категория должна в обязательном порядке становиться на военный учет.

"Поэтому каких-либо серьезных изменений здесь нет, есть только упорядочение процесса военного учета", — подчеркнул эксперт.

Конституция и израильский опыт

Что касается возможных протестов против такого шага, то, напомнил Снегирев, одним из основных положений Конституции является защита своей страны.

Поэтому следует учитывать, скажем, израильский опыт, где и женщины наравне с мужчинами служат в армии.

"Речь идет не о желании или нежелании. Стоит вопрос ребром — будет существовать наше государство или нет", — заявил военный эксперт.

А критики, предположил Дмитрий Снегирев, будет много в любом случае.

Попадут ли женщины на войну

К тому же надо понимать, что далеко не все женщины, которые станут на учет, сразу отправятся на фронт.

Речь идет о мобилизационном потенциале в целом, подчеркнул эксперт, добавив, что эта тема вообще-то не нова и обсуждалась еще до начала полномасштабной войны.

Напомним, что в Украине с 1 октября женщины с образованием медика и фармацевта должны встать на военный учет. Им ограничат право на выезд за границу.