Попадут ли женщины-медики на войну? Объяснение эксперта
С 1 октября в Украине женщины с медицинским образованием или профессией должны стать на военный учет. Это никакое не нововведение, а защищать Украину должны все по израильскому принципу.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Военный учет женщин — не новость
Комментируя требование к женщинам-медикам с 1 октября стать на военный учет, Дмитрий Снегирев подчеркнул, что в советское время эта категория должна в обязательном порядке становиться на военный учет.
"Поэтому каких-либо серьезных изменений здесь нет, есть только упорядочение процесса военного учета", — подчеркнул эксперт.
Конституция и израильский опыт
Что касается возможных протестов против такого шага, то, напомнил Снегирев, одним из основных положений Конституции является защита своей страны.
Поэтому следует учитывать, скажем, израильский опыт, где и женщины наравне с мужчинами служат в армии.
"Речь идет не о желании или нежелании. Стоит вопрос ребром — будет существовать наше государство или нет", — заявил военный эксперт.
А критики, предположил Дмитрий Снегирев, будет много в любом случае.
Попадут ли женщины на войну
К тому же надо понимать, что далеко не все женщины, которые станут на учет, сразу отправятся на фронт.
Речь идет о мобилизационном потенциале в целом, подчеркнул эксперт, добавив, что эта тема вообще-то не нова и обсуждалась еще до начала полномасштабной войны.
Напомним, что в Украине с 1 октября женщины с образованием медика и фармацевта должны встать на военный учет. Им ограничат право на выезд за границу.