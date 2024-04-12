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Чи потрібно евакуювати частину населених пунктів Харківщини

12 квітня 2024 21:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи потрібно евакуювати частину населених пунктів Харківщини
Евакуація на Харківщині. Фото: Харківська ОВА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Примусова евакуація на Харківщині потрібна, бо частина населених пунктів справді перебуває у скрутній ситуації. Тому цей процес має розпочатися, попри те, що росіяни намагатимуться використати його у своїх пропагандистських цілях.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Чи потрібна евакуація на Харківщині

Мобілізація у тому форматі, про який йдеться — 47 прифронтових населених пунктів, — потрібна, наголосив Дмитро Снєгирьов.

"У цих населених пунктах постає питання про пряму загрозу місцевому населенню, яке фактично перебуває на лінії вогню", — підкреслив експерт.

Втім, мешканці Харкова перебувають у схожій ситуації.

Як евакуацію подаватимуть росіяни

Звісно, росіяни можуть використати цей процес для своїх чергових інформаційно-психологічних операцій.

"Мовляв, якщо йдеться про ці 47 населених пунктів, то буде й евакуація з Харкова", — саме так вони будуть лякати українців, які живуть у цьому регіоні.

Тому, крім процесу евакуації, потрібні і ефективні контр дії Сил оборони України проти російських окупантів.

Нагадаємо, 11 квітня ворог обстріляв населені пункти Липці та Мала Данилівка Харківського району. Внаслідок атаки виникла пожежа на території аптеки та магазину.

Згодом стало відомо, що у Липцях загинула неповнолітня дівчина.

Також під обстріл потрапило місто Вовчанськ. Ворог поранив двох цивільних 54-річних чоловіків. 

Харків
евакуація
Харківська область
Дмитро Снєгирьов
війна в Україні

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