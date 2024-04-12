Нужно ли эвакуировать часть населенных пунктов Харьковщины
Принудительная эвакуация в Харьковской области нужна, потому что часть населенных пунктов действительно находится в затруднительной ситуации. Поэтому этот процесс должен начаться, несмотря на то, что россияне постараются использовать его в своих пропагандистских целях.
Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.
Нужна ли эвакуация на Харьковщине
Мобилизация в том формате, о котором идет речь — 47 прифронтовых населенных пунктов, — нужна, отметил Дмитрий Снегирев.
"В этих населенных пунктах возникает вопрос о прямой угрозе местному населению, которое фактически находится на линии огня", — подчеркнул эксперт.
Впрочем, жители Харькова находятся в похожей ситуации.
Как эвакуацию будут подавать россияне
Конечно, россияне могут использовать этот процесс для своих очередных информационно-психологических операций.
"Мол, если речь идет об этих 47 населенных пунктах, то будет и эвакуация из Харькова", — именно так они будут пугать живущих в этом регионе украинцев.
Поэтому, кроме процесса эвакуации, нужны и эффективные контрдействия Сил обороны Украины против российских оккупантов.
Напомним, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.
Впоследствии стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.
Также под обстрел попал город Волчанск. Враг ранил двух гражданских 54-летних мужчин.
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