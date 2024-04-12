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Нужно ли эвакуировать часть населенных пунктов Харьковщины

12 апреля 2024 21:31
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Владимир Мыленко
журналист
Нужно ли эвакуировать часть населенных пунктов Харьковщины
Эвакуация в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Принудительная эвакуация в Харьковской области нужна, потому что часть населенных пунктов действительно находится в затруднительной ситуации. Поэтому этот процесс должен начаться, несмотря на то, что россияне постараются использовать его в своих пропагандистских целях.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Мобилизация в том формате, о котором идет речь — 47 прифронтовых населенных пунктов, — нужна, отметил Дмитрий Снегирев.

"В этих населенных пунктах возникает вопрос о прямой угрозе местному населению, которое фактически находится на линии огня", — подчеркнул эксперт.

Впрочем, жители Харькова находятся в похожей ситуации.

Как эвакуацию будут подавать россияне

Конечно, россияне могут использовать этот процесс для своих очередных информационно-психологических операций.

"Мол, если речь идет об этих 47 населенных пунктах, то будет и эвакуация из Харькова", — именно так они будут пугать живущих в этом регионе украинцев.

Поэтому, кроме процесса эвакуации, нужны и эффективные контрдействия Сил обороны Украины против российских оккупантов.

Напомним, 11 апреля враг обстрелял населенные пункты Липцы и Малая Даниловка Харьковского района. В результате атаки возник пожар на территории аптеки и магазина.

Впоследствии стало известно, что в Липцах погибла несовершеннолетняя девушка.

Также под обстрел попал город Волчанск. Враг ранил двух гражданских 54-летних мужчин.

Харьков
эвакуация
Харьковская область
Дмитрий Снегирев
война в Украине

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