Чи потрібно мобілізовувати обмежено придатних: коментар експерта

Українські військовослужбовці. Фото: Борис Корпусенко/"Вечірній Київ"

Ідея секретаря РНБО Олексія Данілова про мобілізацію обмежено придатних військовозобов’язаних українців навряд чи піде на користь Силам оборони України. А от викликати негативну реакцію українського суспільства цілком здатна.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, ідея мобілізації обмежено придатних, про що сказав Олексій Данілов, навряд чи всерйоз посилить Збройні сили України.

"Їх навряд чи будуть мобілізовувати у бойові частини – це буде комплектування тилових частин. І яким чином це підвищить обороноздатність країни?" — прокоментував експерт слова секретаря РНБО.

А от реакція суспільства, на його думку, може бути різко негативною.

В унісон з росіянами

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що подібні заяви — зокрема, не тільки Олексія Данілова про "обмежено придатних", а і представника Президента у Верховній Раді Федора Веніславського про можливість скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти — лунають на фоні заяв ГУР МО про те, що росіяни готують інформаційно-психологічну спецоперацію в українському інформаційному просторі, пов’язану саме із процесом мобілізації в Україні.

Експерт нагадав слова одного із американських політологів, який заявляв про необхідність мобілізації 3 мільйонів українців.

"І це в той час, коли в Україні зараз не більше 500 тисяч російських військових. Навіщо нам 3 мільйони мобілізованих — для використання тактики Другої світової, для "м’ясних штурмів"? Так це російська тактика, а не українська", — наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в країні можуть мобілізувати обмежено придатних чоловіків, але за певних умов. Він підкреслив, що необхідно конкретизувати поняття "умовно придатний" і "придатний". При цьому секретар РНБО висловив побоювання щодо можливих непорозумінь щодо розміщення таких людей у різних військових частинах, бо командири можуть тлумачити статус "умовної придатності" по-різному.