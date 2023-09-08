Чи потрібно мобілізовувати обмежено придатних: коментар експерта
Ідея секретаря РНБО Олексія Данілова про мобілізацію обмежено придатних військовозобов’язаних українців навряд чи піде на користь Силам оборони України. А от викликати негативну реакцію українського суспільства цілком здатна.
Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Чим допоможуть обмежено придатні ЗСУ
За словами Дмитра Снєгирьова, ідея мобілізації обмежено придатних, про що сказав Олексій Данілов, навряд чи всерйоз посилить Збройні сили України.
"Їх навряд чи будуть мобілізовувати у бойові частини – це буде комплектування тилових частин. І яким чином це підвищить обороноздатність країни?" — прокоментував експерт слова секретаря РНБО.
А от реакція суспільства, на його думку, може бути різко негативною.
В унісон з росіянами
Дмитро Снєгирьов підкреслив, що подібні заяви — зокрема, не тільки Олексія Данілова про "обмежено придатних", а і представника Президента у Верховній Раді Федора Веніславського про можливість скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти — лунають на фоні заяв ГУР МО про те, що росіяни готують інформаційно-психологічну спецоперацію в українському інформаційному просторі, пов’язану саме із процесом мобілізації в Україні.
Експерт нагадав слова одного із американських політологів, який заявляв про необхідність мобілізації 3 мільйонів українців.
"І це в той час, коли в Україні зараз не більше 500 тисяч російських військових. Навіщо нам 3 мільйони мобілізованих — для використання тактики Другої світової, для "м’ясних штурмів"? Так це російська тактика, а не українська", — наголосив Снєгирьов.
Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в країні можуть мобілізувати обмежено придатних чоловіків, але за певних умов. Він підкреслив, що необхідно конкретизувати поняття "умовно придатний" і "придатний". При цьому секретар РНБО висловив побоювання щодо можливих непорозумінь щодо розміщення таких людей у різних військових частинах, бо командири можуть тлумачити статус "умовної придатності" по-різному.