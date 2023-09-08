Нужно ли мобилизовывать ограниченно годных: комментарий эксперта

Украинские военнослужащие. Фото: Борис Корпусенко/"Вечірній Київ"

Идея секретаря СНБО Алексея Данилова о мобилизации ограниченно годных военнообязанных украинцев вряд ли пойдет на пользу Силам обороны Украины. А вот вызвать негативную реакцию украинского общества вполне способна.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, идея мобилизации ограниченно годных, о чем сказал Алексей Данилов, вряд ли всерьез усилит вооруженные силы Украины.

"Их вряд ли будут мобилизовывать в боевые части — это будет комплектование тыловых частей. И как это повысит обороноспособность страны?" — прокомментировал эксперт слова секретаря СНБО.

А вот реакция общества, по его мнению, может быть резко отрицательной.

В унисон с россиянами

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что подобные заявления — в частности, не только Алексея Данилова об "ограниченно годных", но и представителе Президента в Верховной Раде Федора Вениславского о возможности отмены отсрочки для соискателей второго высшего образования — раздаются на фоне заявлений ГУР МО о том, что россияне готовят информационно-психологическую спецоперацию в украинском информационном пространстве, связанную с процессом мобилизации в Украине.

Эксперт напомнил слова одного из американских политологов, заявлявшего о необходимости мобилизации 3 миллионов украинцев.

"И это в то время, когда в Украине сейчас не более 500 тысяч российских военных. Зачем нам 3 миллиона мобилизованных — для использования тактики Второй мировой, для "мясных штурмов"? Так это российская тактика, а не украинская", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в стране могут мобилизовать ограниченно подходящих мужчин, но при определенных условиях. Он подчеркнул, что необходимо конкретизировать понятие "условно годный" и "годный". При этом секретарь СНБО выразил опасения по поводу возможных недоразумений относительно размещения таких людей в разных воинских частях, поскольку командиры могут толковать статус "условной годности" по-разному.