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Чи причетна Україна до атак на кораблі РФ: пояснення ВМС

2 серпня 2023 13:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи причетна Україна до атак на кораблі РФ: пояснення ВМС
Російський корабель "Сергій Котов". Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Військово-морських сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук спростував звинувачення у тому, що українська сторона атакувала кораблі Чорноморського флоту Росії "Сергій Котов" та "Василь Биков". Спікер підкреслив, що українські моряки не мають у своєму розпорядженні безпілотних морських судів, які, як стверджувалося, використовувалися в цьому інциденті.

Про це він повідомив в ефірі "Радіо Свобода".

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Атака на російські кораблі

Раніше, 1 серпня, російське Міноборони стверджувало, що українська сторона застосувала безекіпажні морські катери для нападу на їхні кораблі в районі Чорного моря на відстані близько 340 км від Севастополя. Однак ця заява зіткнулася із суперечливою інформацією.

Своєю чергою видання "Бабель" повідомляє з посиланням на свої джерела у сфері безпеки, що екіпаж одного з російських суден, нібито атакованих морськими дронами, запросив евакуацію поранених. Гелікоптери Ка-29 були залучені для транспортування постраждалих до Чорноморського військово-морського училища Севастополя. З перехоплених розмов між льотчиками та російськими авіаційними службами вказують на наявність принаймні одного загиблого та п'яти поранених. Неясно, яке саме судно зачепило.

Нагадаємо, що 1 серпня морський пасажирський транспорт у Севастополі зупинив свою роботу. Цікаво, що о шостій ранку повідомлялося про дозвіл руху суден, але за кілька годин без оголошення причини його заборонили.

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