Причастна ли Украина к атакам на корабли РФ: объяснение ВМС

Российский корабль "Сергей Котов". Фото: google

Представитель Военно-морских сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук опроверг обвинения о том, что украинская сторона атаковала корабли Черноморского флота России "Сергей Котов" и "Василий Быков". Спикер подчеркнул, что украинские моряки не располагают беспилотными морскими судами, которые, как утверждалось, использовались в этом инциденте.

Об этом он сообщил в эфире "Радио Свобода".

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Атака на российские корабли

Ранее, 1 августа, российское Минобороны утверждало, что украинская сторона применила безэкипажные морские катера для нападения на их корабли в районе Черного моря, на расстоянии около 340 км от Севастополя. Однако это заявление столкнулось с противоречивой информацией.

В свою очередь, издание "Бабель" сообщает со ссылкой на свои источники в сфере безопасности, что экипаж одного из российских судов, якобы атакованных морскими дронами, запросил эвакуацию раненых. Вертолеты Ка-29 были задействованы для транспортировки пострадавших в Черноморское военно-морское училище Севастополя. Из перехваченных разговоров между летчиками и российскими авиационными службами указывают на наличие, по крайней мере, одного погибшего и пяти раненых. Неясно, какое именно судно было затронуто.

Напомним, что 1 августа морской пассажирский транспорт в Севастополе остановил свою работу. Интересно, что в шесть утра сообщалось о разрешении движения судов, но через несколько часов без объявления причины его запретили.