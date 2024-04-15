Чи стала повітряна атака на Ізраїль перемогою Ірану

Святкування нічної атаки на Ізраїль у столиці Ірану Тегерані. Фото: Reuters/ Majid Asgaripour/WANA

Іран не досяг жодних серйозних успіхів під час ракетно-дронової атаки на Ізраїль, яка мала місце на вихідних. Але для іранської влади важливим було показати здатність відповісти на знищення у Сирії військових командирів, тому Тегеран і оголосив свою "війну вихідного дня" успішною.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Атака іранської армії на Ізраїль була дуже серйозною. "Росія за два роки повномасштабної війни не змогла організувати подібних атак по території України", — підкреслив Петро Черник.

Іранські збройні сили запустили під час цієї "війни вихідного дня" близько 120 балістичних ракет, 30 крилатих ракет та 170 безпілотників.

Чому Іран назвав невдачу тріумфом

Разом з тим, практично усі іранські цілі були збиті — частина з них ще до перетину державного кордону Ізраїлю.

Тож констатувати, що ця повітряна війна стала перемогою Ісламської Республіки Іран — неможливо. Втім, у самих іранців, у влади в Тегерані є інша позиція.

"Вони її так — перемогою, успіхом — і назвали", — підкреслив військовий експерт.

Бо для Ірану був важливий ритуал — продемонструвати свою можливість дати відповідь Ізраїлю за знищення іранських військових посадовців, зокрема, командувача Корпусу вартових ісламської революції Мохамеда Реза Захеді, у Сирії (Ізраїль офіційно не визнав своєї причетності до того інциденту, але Іран це, звісно ж, не зупинило – Ред.).

"Вони і продемонстрували цю можливість", — зазначив Черник.

Нагадаємо, що Іран ввечері в суботу, 13 квітня, запустив по Ізраїлю ударні безпілотники та ракети. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких діти.

Також ми писали, що Ізраїль планує "суттєву відповідь" на іранську атаку. Однак на тлі занепокоєння щодо цього США країна обіцяє узгодити це із союзниками.

Крім того, президент США Джо Байден висловив, що Америка утримається від участі у будь-яких можливих наступальних операціях Ізраїлю проти Ірану. Як повідомляють ЗМІ, Байден порадив прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху не відповідати на агресію Ірану.

Додамо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що атака Ірану на ізраїльські території була "оголошенням війни". Однак за його словами, Ізраїль розглядає всі варіанти захисту, але не прагне війни.