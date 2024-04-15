Стала ли воздушная атака на Израиль победой Ирана

Празднование ночной атаки на Израиль в столице Ирана Тегеране. Фото: Reuters/ Majid Asgaripour/WANA

Иран не добился никаких серьезных успехов во время ракетно-дроновой атаки на Израиль, которая имела место на выходных. Но для иранских властей важно показать способность ответить на уничтожение в Сирии военных командиров, поэтому Тегеран и объявил свою "войну выходного дня" успешной.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Даже России такая атака не снилась

Атака иранской армии на Израиль была очень серьезной. "Россия за два года полномасштабной войны не смогла организовать подобные атаки по территории Украины", — подчеркнул Петр Черник.

Иранские вооруженные силы запустили во время этой "войны выходного дня" около 120 баллистических ракет, 30 крылатых ракет и 170 беспилотников.

Почему Иран назвал неудачу триумфом

Вместе с тем практически все иранские цели были сбиты — часть из них еще до пересечения государственной границы Израиля.

Поэтому констатировать, что эта воздушная война стала победой Исламской Республики Иран невозможно. Впрочем, у самих иранцев, у власти в Тегеране есть другая позиция.

"Они ее так — победой, успехом — и назвали", — подчеркнул военный эксперт.

Ибо для Ирана был важен ритуал — продемонстрировать свою возможность дать ответ Израилю за уничтожение иранских военных чиновников, в частности, командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммеда Реза Захеди, в Сирии (Израиль официально не признал свою причастность к тому инциденту, но Иран это не остановило. — Ред.).

"Они и продемонстрировали эту возможность", — отметил Черник.

Напомним, что Иран вечером в субботу, 13 апреля, запустил по Израилю ударные беспилотники и ракеты. В результате обстрела есть пострадавшие, среди которых дети.

Также мы писали, что Израиль планирует существенный ответ на иранскую атаку. Однако на фоне обеспокоенности США страна обещает согласовать это с союзниками.

Кроме того президент США Джо Байден выразил, что Америка воздержится от участия в любых возможных наступательных операциях Израиля против Ирана. Как сообщают СМИ, Байден посоветовал премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху не отвечать на агрессию Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что атака Ирана на израильские территории была "объявлением войны". Однако, по его словам, Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.