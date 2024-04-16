Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чи варто чекати від росіян активізації наприкінці травня arrow

Чи варто чекати від росіян активізації наприкінці травня

16 квітня 2024 16:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи варто чекати від росіян активізації наприкінці травня
Російські війська в Авдіївці. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни не будуть активізуватися наприкінці травня, вони уже активізувалися на усіх напрямках театру воєнних дій. А припущення щодо можливої оперативної паузи на фронті після битви за Авдіївку не справдилися.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Наступ не почнеться, він триває прямо зараз

Варто говорити не про можливу активізацію росіян наприкінці весни, а про те, що окупанти наступають уже зараз.

"Про складну ситуацію, погіршення на фронті повідомляли як президент Зеленський, так і головнокомандувач ЗСУ Сирський", — нагадав Дмитро Снєгирьов.

Після Авдіївки окупанти не зупинилися

Він підкреслив, що не справдилися ті очікування, які були пов’язані із можливим виснаженням окупаційного контингенту російських військ після захоплення Авдіївки.

"Як бачимо, вони продовжують наступ — причому не тільки на Авдіївському напрямку, а і на інших ділянках фронту мають тактичні успіхи і просування уперед", — визнав експерт.

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нещодавно заявив у інтерв’ю німецькому виданню Das Erste, що росіяни можуть активізуватися у кінці травня чи на початку червня.

російські війська
окупанти
Дмитро Снєгирьов
Кирило Буданов
Авдіївка
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем