Чи варто чекати від росіян активізації наприкінці травня

Російські війська в Авдіївці. Фото: росЗМІ

Росіяни не будуть активізуватися наприкінці травня, вони уже активізувалися на усіх напрямках театру воєнних дій. А припущення щодо можливої оперативної паузи на фронті після битви за Авдіївку не справдилися.

Про це наголосив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Наступ не почнеться, він триває прямо зараз

Варто говорити не про можливу активізацію росіян наприкінці весни, а про те, що окупанти наступають уже зараз.

"Про складну ситуацію, погіршення на фронті повідомляли як президент Зеленський, так і головнокомандувач ЗСУ Сирський", — нагадав Дмитро Снєгирьов.

Після Авдіївки окупанти не зупинилися

Він підкреслив, що не справдилися ті очікування, які були пов’язані із можливим виснаженням окупаційного контингенту російських військ після захоплення Авдіївки.

"Як бачимо, вони продовжують наступ — причому не тільки на Авдіївському напрямку, а і на інших ділянках фронту мають тактичні успіхи і просування уперед", — визнав експерт.

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нещодавно заявив у інтерв’ю німецькому виданню Das Erste, що росіяни можуть активізуватися у кінці травня чи на початку червня.