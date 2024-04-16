Стоит ли ждать от россиян активизации в конце мая

Российские войска в Авдеевке. Фото: росСМИ

Россияне не будут активизироваться в конце мая, они уже активизировались по всем направлениям театра военных действий. А предположения о возможной оперативной паузе на фронте после битвы за Авдеевку не оправдались.

Об этом отметил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Наступление не начнется, оно продолжается прямо сейчас

Следует говорить не о возможной активизации россиян в конце весны, а о том, что оккупанты наступают уже сейчас.

"О сложной ситуации, ухудшении на фронте сообщали как президент Зеленский, так и главнокомандующий ВСУ Сырский", — напомнил Дмитрий Снегирев.

После Авдеевки оккупанты не остановились

Он подчеркнул, что не оправдались ожидания, которые были связаны с возможным истощением оккупационного контингента российских войск после захвата Авдеевки.

"Как видим, они продолжают наступление — причем не только на Авдеевском направлении, но и на других участках фронта имеют тактические успехи и продвижение вперед", — признал эксперт.

Напомним, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно заявил в интервью немецкому изданию Das Erste, что россияне могут активизироваться в конце мая или начале июня.