Навіщо Путін у липні хоче перекинути до Білорусі ядерні заряди

Вибух ядерної бомби. Фото: фото: ВВС

Російський диктатор Володимир Путін продовжує лякати світ своєю ядерною палицею. На минулому тижні він заявив, що остаточно ухвалено рішення про розміщення на початку липня тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь.

Чи справді Путін зможе вдарити по Україні з Білорусі чи це — чергова диктаторська "лякалка" розбиралося Новини.LIVE.

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Що відбулося

На минулому тижні Путін в інтерв'ю російським пропагандистам поділився підсумками своєї зустрічі зі своїм колегою-диктатором Олександром Лукашенком.

Володимир Путін. Фото: Getty Images

"Щодо найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. Ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд. І одразу ж розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї. Так що все за планом, все стабільно", — сказав Путін білоруському соратникові.

Не такий страшний дідько

У світлі останніх подій навколо Каховської ГЕС мимоволі виникає думка: якщо російська влада не блимнула оком і легко вчинила потоп на Херсонщині, то чи не влаштує вона ядерний апокаліпсис.

Аналітики американського Інституту вивчення війни скептичні у думці з приводу цього та вважають, що висловлювання про свої наміри не є ескалацією ситуації з боку Путіна. Ба більше, вони не вплинуть на зміну "ядерної позиції" Північноатлантичного Альянсу, а також жодним чином не вказують на намір РФ у найближчому майбутньому застосувати ядерну зброю проти України.

Сховища не готові

Розмови про можливе розміщення "ядерки" на території Білорусі виникли не вчора.

Тим не менше, за наявними даними, Білорусь ще й досі не змогла відновити старі радянські сховища для ядерної зброї, щоб прийняти в них російських тактичні "подарунки". А отже переважна більшість сховищ продовжує перебувати у непридатному стані.

"Об'єкти, на яких колись зберігалася ядерна зброя і які можуть бути пристосовані для її зберігання, перебувають у занедбаному стані. Тому прямо завезти туди на зберігання компоненти, які містять в собі ядерне начиння та супутнє для нього обладнання є проблематичним", — поділився інформацією військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE.

Разом з цим Селезньов не виключає, що окремі об'єктів можуть перебувати в стадії відновлення чи побудови, а тому можуть стати придатними для використання. Але це — справа часу.

Гра на публіку

Схоже, перебіг подій у війні з Україною мало чому навчив російського керманича, і він продовжує вірити в ефективність гри м'язами.

"Тактично це переміщення нічого не міняє, якщо брати до уваги радіус ураження зброї. І все це варто розглядати, як елемент військово-політичного тиску. В першу чергу — на країни Заходу, насамперед — на Польщу та країни Балтії", — висловлює свою думку військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE.

Чому мова йде про липень, додає він, бо російське керівництво добре розуміє, що можливі сценарії розвитку подій на театрі бойових дій в Україні припаде саме на кінець червня — липень. Тому саме з цією метою створюється додаткова зона військово-політичної напруги безпосередньо на кордонах з країнами НАТО.

"Отже це — якщо не прямий примус до миру, то прямий натяк на те, шо НАТО повинне уповільнити темпи військово-технічної співпраці з Україною, або відповідно натиснути на український політичний провід з метою до перемовин. Тем більше, що вся ця риторика щодо переміщення тактичної ядерної зброї лунає на тлі так званих мирних ініціатив, які активно продукуються на світовій арені. При цьому це робиться політичними лідерами, які напряму чи опосередковано афильовані до Росії", — говорить Снєгирьов.

Чи будуть наслідки

Саме тому, переконаний військовий експерт, цю проблему треба розглядати в комплексі, а не як окремий епізод безпосереднього переміщення.

Щодо наслідків самого переміщення, то, як наголошує Снєгирьов, країни Заходу вже заявили про те, що вони не будуть міняти своєї ядерної стратегії. Ба більше, вони не бачать загрози застосування ядерної тактичної зброї.

Заряджання ракетою ОТРК "Іскандер". Фото: РосЗМІ

Варто говорити і про те, що сама Російська Федерація злякалася своєї рішучості: під час підписання самої угоди про розміщення тактичної ядерної зброї заступник міністра закордонних справ від імені своєї країни заявив про те, що ця зброя ніколи не буде застосована.

"Чи зможуть застосувати? За великим рахунком, дальність ураження тактичної ядерної зброї, якщо говорити, що вона може бути застосована по центрах прийняття рішень, то вони на це не наважать. І цей сценарій розглядається як мало ймовірний", — вважає аналітик.

Водночас виключати абсолютно такий крок з боку диктатора не можна. Але, менше з тим, все ж таки є надія, що Російська Федерація добре розуміє можливі наслідки для себе після застосування цієї зброї проти міста Києва чи інших населених пунктів на території України.

